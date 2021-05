PSG, Real Madrid – Mercato : deux points freinent encore le choix de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors que beaucoup attendaient des annonces de Kylian Mbappé à l'occasion de son intervention au « 20 Heures » de TF1 ce mardi soir, la star du PSG n'a toujours pas clarifié son avenir, se contentant de parler de l'équipe de France, de l'Euro, des Jeux Olympiques. En revanche, pas un mot sur sa possible prolongation à Paris.

D'après Le Parisien, Mbappé n'a pas tranché car deux points bloquent toujours les tractations : la durée du contrat et les garanties de compétitivités sportives. Si le PSG a proposé à Mbappé une extension de trois saisons jusqu'en juin 2025, le natif de Bondy ne veut pas s'engager sur une durée aussi longue. Il privilégie un bail d'une saison supplémentaire jusqu'en juin 2023... Avec la possibilité de quitter le club dès l'été 2022. Une demande qui fait tousser la direction du club.

Cinq géants sont prêts à l'acceuillir, deux lui plaisent particulièrement

Disposant de sollicitations de cinq grands clubs (Real, Barça, Liverpool, Chelsea, Manchester City), Kylian Mbappé se verrait bien partir pour les Reds ou les Merengue à moyen terme... Même s'il est très heureux au PSG.

Concernant les garanties sportives, Mbappé souhaite remporter la Ligue des Champions et espère une équipe compétitive pour. Comme beaucoup, le Champion du Monde a noté les faiblesses parisiennes au poste de latéral droit et au milieu de terrain. Contrairement à Neymar, qui a fait confiance à Leonardo sur ce point, Mbappé attend d'ailleurs d'en savoir plus sur les profils ciblés avant de s'engager.