PSG, Real Madrid - Mercato : Di Maria vend la mèche pour l'avenir de Mbappé

Dans une interview accordée à RMC Sport dans l'émission "Rothen s'enflamme", l'ailier droit du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, s'est confié sur l'avenir de Kylian Mbappé, laissant entendre que l'attaquant français voulait changer d'air et ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale.

"Kylian sait quelle direction il veut donner à sa vie et à sa carrière professionnelle. On aimerait qu'il ne parte pas et qu'il reste au PSG, lui dire de prolonger, mais c'est une décision personnelle", a lâché l'Argentin avant de s'exprimer sur son avenir.

"J’ai une année supplémentaire en option, si les deux parties sont d’accord. De mon côté, je veux sortir par la grande porte, en étant heureux et content. Je suis parti du Real Madrid et de Manchester United en mauvais termes. Sincèrement, j’espère partir par la grande porte pour revenir en Argentine. J’espère jouer une année supplémentaire."

🎙 Découvrez les confidences d'Angel Di Maria, en intégralité, au micro de @jltourre et @RothenJerome pour @Rothensenflamme. 👇 — RMC Sport (@RMCsport) November 26, 2021