PSG, Real Madrid - Mercato : Doha a fait une promesse à Luis Enrique qui craint sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé se sent bien dans le loft du PSG. À voir l’attaquant tricolore de 24 ans tout sourire à chaque fin d’entraînement, on ne peut se douter qu’il risque de passer une saison blanche sous les ordres de Luis Enrique. Justement, comment le remplaçant de Christophe Galtier vit-il cette situation ubuesque ?

La fiche de Kylian Mbappé « On trouvera une solution » Si l’intéressé a déjà rassuré sur son implication au PSG - « un pour tous et tous pour un » - L’Équipe nous apprend qu’au début de l’été, pendant les négociations entre Luis Enrique et l’état-major du club, le sujet Mbappé a longuement occupé les conversations. À ce moment- là, un seul engagement a été pris auprès du technicien : « On trouvera une solution. » Pour l’instant, à moins d’un mois de la clôture du mercato, cette promesse semble avoir été faite en l’air... 🗞️ La une du journal L’Équipe du vendredi 4 août 2023 pic.twitter.com/jRZiMjFEhl — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Luis Enrique a rassuré tout son monde sur sa totale implication au Paris Saint-Germain, après des rumeurs de départ potentiel dès cet été, on apprend que Doha lui a fait une promesse au sujet de Kylian Mbappé (24 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur