PSG, Real Madrid – Mercato : Doha s'est fixé une deadline pour la prolongation de Mbappé

Si le PSG est disposé à attendre une prolongation de Kylian Mbappé encore quelques semaines, la direction francilienne n'a pas non plus l'intention de voir le Champion du Monde quitter la Capitale libre comme l'air à l'issue de son contrat à l'été 2022. D'après L'Equipe, l'offre de contrat formulée au natif de Bondy, dont les modalités sont toujours discutées, n'ira pas jusqu'au 1er septembre et à la fin du Mercato.

Le 1er août date bascule ?

D'après le quotidien sportif, une vente de Mbappé est bel et bien possible après le 1er août prochain et le Trophée des Champions qui se jouera à Tel-Aviv. Ce n'est évidemment pas l'option privilégié par Doha, qui espère vraiment voir l'attaquant aux 131 buts en 170 matchs rempiler, mais elle est évoquée en interne.

Pour autant, Kylian Mbappé, s'il part cet été, sera transféré « chèrement » car QSI veut amortir une partie des 145 M€ hors bonus dépensés en 2017 et le réinvestir dans une autre figure mondiale de premier plan (Messi?) afin de sauver la face. Dans le clan Mbappé, la donne serait assez simple : soit il signe un contrat étendu d'un ou deux ans dans les conditions qui lui convienne, soit il refuse de parapher un nouveau bail sans pour autant aller au clash pour réclamer son départ.