PSG, Real Madrid - Mercato : Donnarumma lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé

Le choc de cette 3e journée de Ligue 1 a été remporté haut la main par le PSG contre le RC Lens (3-1). Avec des buts signés Marco Asensio et Kylian Mbappé, les hommes de Luis Enrique ont impressionné et marché sur des Sang et Or qui ont trop subi les événements.

« Il va rester, c’est sûr »

L’autre questionnement de la soirée était au sujet de l’avenir de Mbappé. Si l’attaquant du PSG est resté énigmatique sur son compte Instagram, Gianluigi Donnarumma a vendu la mèche : il va rester à Paris cette saison ! « C’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique. Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c’est sûr », a assuré le gardien italien au micro de Free Ligue 1.

🎙️ Gianluigi Donnarumma, gardien du @PSG_inside : "Oui, Kylian va rester c'est sûr "



Le portier salue sa complicité avec Kylian Mbappé et l'apport de Luis Enrique dans le groupe. #PSGRCL #PSG pic.twitter.com/6ijAoPmaZi — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 26, 2023

