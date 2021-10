PSG, Real Madrid - Mercato : gros coup de froid dans le transfert de Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Faya Lamari, la maman de Kylian Mbappé, est venue calmer le Real Madrid par rapport à l'éventuelle arrivée de son fils en Espagne. Alors que l'attaquant du PSG, dans ses interviews accordées à RMC et à L'Equipe, avait clairement expliqué son intention de rejoindre le Real, sa mère n'a pas écarté l'idée de prolonger à Paris, affirmant que les discussions se passaient bien.

Cette intervention, dans Le Parisien, est reprise par AS, qui se rappelle que le Real Madrid avait déjà été confronté aux interventions de parents de joueurs, notamment Mustafá Özil, ou Hans-Erik Odegaard. Le quotidien espagnol explique que l'optimisme dans le dossier Mbappé a été calmé par la sortie médiatique de sa mère, au Real, tout en écrivant : « Mbappé reste proche de ses parents mais la décision finale reste la sienne et à Madrid, on espère qu'il ne changera pas d'opinion après avoir reconnu publiquement que son futur passait et continue de passer par le stade Bernabeu. »