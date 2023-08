PSG, Real Madrid - Mercato : gros coup de froid pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG demeure incertain. L'attaquant français pourrait quitter le club durant ce mois d'août, mais il pourrait aussi choisir de passer une saison entière en tribune afin de partir librement l'été prochain. Cependant, Kylian Mbappé semble insensible à cette situation et met à profit son temps libre pour récupérer. Mbappé se tourne vers la cryothérapie Bien qu'il ne participe pas à la tournée en Asie, Kylian Mbappé, continue de s'entraîner et de maintenir un mode de vie sain, afin de rester en pleine forme et prêt pour toutes éventualités. Comme la récupération est essentielle pour un athlète, on a pu observer Kylian Mbappé prendre du plaisir en séance de cryothérapie même s'il n'a pas caché en pâtir. « C’est pas facile », a-t-il souri sur son compte Instagram. C'est pas facile...😅 pic.twitter.com/tnrH43YI9a — Kylian Mbappé (@kmbappe0712) August 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé, continue de s'entraîner et de maintenir un mode de vie sain, afin de rester en pleine forme et prêt pour toutes éventualités. Comme la récupération est essentielle pour un athlète, on a pu observer Kylian Mbappé prendre du plaisir en séance de cryothérapie.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur