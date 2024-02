PSG, Real Madrid Mercato : gros coup de théâtre pour l'avenir d'Hakimi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Alors que Kylian Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison pour rejoindre librement le Real Madrid, des rumeurs selon lesquelles Achraf Hakimi, grand ami de la star française, voudrait le suivre à la Maison Blanche ont vu le jour en début de semaine.

Hakimi parti pour rester au PSG ?

Mais en réalité, et c'est AS qui l'assure, le latéral droit marocain, rassuré par le virage pris par le PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique, n'aurait aucune intention de quitter le champion de France en titre l'été prochain et entendrait même aller au bout de son contrat avec Paris, qui expire en juin 2026. De leurs côtés, les dirigeants parisiens voudraient prolonger le bail de l'ancien Merengue et auraient déjà informé son entourage de cette volonté. Par ailleurs, AS annonce que plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid et Manchester City, surveilleraient avec une grande attention la situation de l'international marocain.

