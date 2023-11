PSG, Real Madrid - Mercato : grosse concurrence pour la pépite argentine validée par Messi

Lionel Messi a loué ses qualités... Claudio Echeverri, le jeune prodige de River Plate (17 ans), brille actuellement avec l'Argentine à la Coupe du Monde U17, où il totalise 5 buts dont un triplé contre le Brésil.

Selon Ekrem Konur, le journaliste turc spécialiste du Mercato, Echeverri attise de nombreuses convoitises. Le PSG serait sur le coup, tout comme le Real Madrid mais aussi Manchester City, le Bayern Munich et Arsenal. Le joueur d'1,71m est lié à River Plate jusqu'en décembre 2024. A suivre...

🔥Real Madrid, Manchester City and PSG are chasing Argentine's U17 World Cup star Claudio Echeverri who recently scored a hat-trick against Brazil. 🇦🇷 🔴 #River https://t.co/5yZ4NFsy3R pic.twitter.com/G88vBqggk6