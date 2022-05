PSG, Real Madrid - Mercato : Tebas charge le PSG sur la prolongation de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La fin est proche ! Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale au lieu de rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival. Ce choix du champion du monde 2018 fait beaucoup réagir en Espagne. Dernièrement, le président de la Liga charge le club de la capitale.

Sur son compte Twitter, Javier Tebas s’est exprimé : « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d'argent (sans savoir où et comment ils les paient) après avoir perdu 700M€ ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c'est une INSULTE au football. Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League ».

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

Pour résumer Kylian Mbappé va prolonger son contrat avec le PSG de trois saisons. Une décision qui ne passe pas auprès du président de la Liga. Ce dernier juge les sommes astronomiques offertes par le club de la capitale pour garder Mbappé.

