PSG, Real Madrid - Mercato : Jesé a pris un nouveau vent monumental

C'est l'histoire d'une chute sans fin. A l'été 2017, alors âgé de 24 ans, Jesé était un grand espoir du football espagnol. Il jouait régulièrement avec le Real Madrid mais c'était dit qu'accepter de relever le challenge du PSG constituerait une avancée majeure dans sa carrière. Ce fut le début de la fin. Transféré pour une trentaine de millions dans la capitale, l'attaquant a sombré, alors même qu'Unai Emery comptait énormément sur lui au début. Plombé par les problèmes de santé de son enfant, torturé par sa relation tempêtueuse avec une star de la télé-réalité, Jesé a joué moins de 20 matches par an sur les quatre dernières saisons.

L'entraîneur pas chaud du tout

Conséquence logique : le PSG a résilié son contrat le 6 décembre. C'est que durant l'intersaison, il n'avait trouvé personne désireux d'accueillir son attaquant en prêt, ses expériences ratées à Stoke, le Betis, Las Palmas ou le Sporting ayant certainement servi de leçon. Du coup, voilà Jesé libre de tout contrat à l'approche du mercato. Idéal pour trouver un nouveau point de chute ? Pas du tout !

Selon Marca, le joueur a proposé ses services à l'UD Las Palmas, club de sa ville natale, où il a donc été prêté entre janvier et juin 2017. Actuellement, le club des Canaries est 14e sur 22 de la Deuxième division espagnole. Il aurait pu se montrer intéressé par la possibilité de recruter un ancien international Espoirs. Mais non. L'entraîneur, Pepe Mel, s'est montré refroidi par la forme physique du joueur, le fait qu'il n'ait rien fait de bon depuis trois ans et demi et que son expérience passée à Las Palmas ait été plutôt négative. Sans compter que son salaire doit être hors cadre pour une équipe de D2. Bref, il a dit non. La quête continue pour Jesé et elle risque d'être longue…