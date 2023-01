PSG, Real Madrid - Mercato : Gvardiol s'est positionné clairement sur sa priorité

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Auteur d'une brillante Coupe du Monde au Qatar et dans le viseur des plus grands clubs de la planète comme le Real Madrid ou encore le PSG, Josko Gvardiol (20 ans) aura l'embarras du choix dès lors qu'il se décidera à quitter le RB Leipzig.

Gvardiol rêve... de Liverpool

Questionné par RTL Danas sur son avenir, le Croate ne s'est pas défilé au sujet de son « club de rêve »... Et ce n'est ni Paris ni Madrid : « Ce serait sans aucun doute Liverpool. Depuis que je suis tout petit, je regarde beaucoup de leurs matchs avec mon père. Nous avons couvert chaque saison en détail. C'est un club qui est resté dans mon cœur ».

Du côté du PSG, Gvardiol n'est pas non plus vu comme une priorité pour cet été. Le club de la Capitale est en effet toujours focalisé sur la signature du stoppeur slovaque de l'Inter Milan Milan Skriniar, beaucoup plus abordable. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Josko Gvardiol est déjà valorisé à plus de 75 M€.