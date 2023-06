PSG, Real Madrid - Mercato : Kane a trouvé un accord avec un club !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Tournant important dans la bataille pour Harry Kane. Sur le départ de Tottenham à un an de la fin de son contrat, l'attaquant anglais (29 ans) aurait pris une grande décision. Selon les informations de Bild ce mardi, le capitaine des Three Lions a trouvé un accord de principe avec le Bayern Munich pour un transfert cet été. Le club bavarois a accéléré ces dernières heures dans ce dossier, prenant de l'avance sur la concurrence incarnée par le Real Madrid, le PSG et Manchester United.

Le Bayern offre 70 millions

Kane conquis par le projet munichois, le plus dur reste tout de même à faire pour le Rekordmeister, à savoir trouver un terrain d'entente avec les Spurs. Ce mardi, une première offre de 70 millions d'euros + bonus a été formulée, proposition refusée à Londres. Le président de Tottenham Daniel Levy resterait inflexible et attendrait un chèque de 100 millions minimum, indique la presse anglaise. Au champion d'Allemagne de casser la tirelire.