PSG, Real Madrid - Mercato : Kylian Mbappé va s'expliquer avec Florentino Pérez

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Au lendemain de sa surprenante décision de prolonger au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a fait savoir qu'il tiendrait une conférence de presse demain lundi, à 15h, pour justifier sa décision. L'attaquant expliquera pourquoi il a décidé de ne pas s'engager avec le Real Madrid, son club de cœur, alors que celui-ci lui proposait des conditions royales et surtout un projet sportif pérenne.

Depuis hier et l'officialisation de sa prolongation, l'attaquant est durement critiqué, aussi bien en France qu'en Espagne, pour avoir préféré l'argent au sportif. Le fait que le PSG lui ait proposé d'avoir un vrai pouvoir décisionnaire sur toutes les grandes stratégies sportives ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des Qataris. On écoutera donc avec intérêt les déclarations de Kylian Mbappé mais également de Nasser al-Khelaïfi, qui l'accompagnera.

🚨 I Le #PSG annonce Al-Khelaïfi et Mbappé en conférence de presse ! 🎥



➡️ https://t.co/PdGyNV0BZY pic.twitter.com/y69PCNZG4l — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 22, 2022

Pour résumer Après avoir officiellement annoncé qu'il avait prolongé au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé tiendra une conférence de presse demain lundi à 15h pour justifier sa décision de ne pas s'engager avec le Real Madrid, avec qui il négociait pourtant depuis longtemps.

Raphaël Nouet

Rédacteur