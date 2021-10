PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar compte un nouvel atout XXL pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Kylian Mbappé a décidé de vider son sac. Après une fin d’été à attendre gentiment que le PSG accepte l’offre pharaonique du Real Madrid pour le recruter, le champion du monde a vu ses dirigeants se dédire et repousser les avances de la Casa Blanca. S’il a gardé sa rancoeur jusqu’à présent, le buteur de 22 ans a donc ouvert son cœur dans L’Équipe du jour et sur les ondes de RMC Sport (18h).

« Je suis resté et je suis vraiment content, soutient l'attaquant du PSG. À aucun moment dans la saison, vous ne verrez un comportement du genre : "Vous ne m'avez pas laissé partir, je vais lever le pied." J'aime trop le foot et j'ai trop de respect pour le club, et pour moi, pour lever le pied ne serait-ce qu'un match. Et concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir. » Mbappé jouera le jeu, il le soutient. Quant à savoir si son départ est déjà acté... « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. »

Selon Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, Mbappé a une excellente raison pour lâcher cette information : son entourage proche freine son départ libre au Real Madrid. Il voudrait qu’il prolonge son contrat de deux ou trois ans avant de penser à mettre les voiles au mercato. L’émir du Qatar compte donc un sérieux atout dans sa manche pour parvenir à ses fins.

🚨🚨 ¡¡EXCLUSIVA de @jpedrerol!! 🚨🚨



‼️ "MBAPPÉ QUIERE JUGAR en el Real MADRID..."



😳😳 "Pero parte de su ENTORNO más cercano PREFIERE que RENUEVE con el PSG" #ChiringuitoWhatsApp pic.twitter.com/LlmllkVyM0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2021