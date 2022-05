PSG, Real Madrid - Mercato : l'émir du Qatar est à Madrid, Mbappé fait un nouveau geste pro Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions et que le Paris Saint-Germain espère toujours le prolonger, l'émir du Qatar et le propriétaire du club de la capitale, Tamim ben Hamad Al Thani, est actuellement à Madrid, accompagné de 47 véhicules, comme on peut le voir sur des images captées par l'émission espagnole, El Chiringuito TV.

⚠️IMAGEN @elchiringuitotv⚠️



😳El EMIR de CATAR y dueño del PSG, acompañado de 47 VEHÍCULOS en su llegada a Madrid.



👉Nos lo enseñó @MarcosdVicente en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/V5iQ0Sm1hn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 17, 2022

Le nouveau geste pro PSG de Mbappé

Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé a fait un nouveau geste pro PSG lors du stage au Qatar. En effet, quelques heures après avoir porter un t-shirt à l’effigie de son club et du Qatar où il l'a bien mis en évidence, l'attaquant français a mis la main juste en dessous l'écusson du PSG sur une photo avec ses coéquipiers, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Marquinhos et Sergio Ramos.

🐢 NUEVO GESTO DE MBAPPÉ



😳 ¿Se señala el escudo del PSG?



🔥Lo analizamos a las 15:10 en #JUGONES. pic.twitter.com/alVbYIwUTn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur