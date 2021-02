PSG, Real Madrid – Mercato : l'étrange requête de Roxana Maracineanu à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Est-ce une affaire d'Etat ? Sur France Info, Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée chargée des Sports a lancé un appel à Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 au PSG et dans le viseur du Real Madrid. «Kylian reste en France », a-t-elle en effet demander, en s'adressant au champion du monde.

« On a besoin de toi »

Avant d'ajouter : « On veut continuer à te voir jouer comme ça. On a besoin de toi, le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi et les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples, des modèles ». Une vraie déclaration d'amour !