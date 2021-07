PSG, Real Madrid - Mercato : La déclaration choc de Kylian Mbappé qui ne laisse plus aucun doute sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Mbappé se voit gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, qui laisse planer le doute sur son avenir depuis le début de ce mercato, devrait rester parisien la saison prochaine à en croire ses dires.

« Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain »

Interrogé avec son ami Neymar pour le compte du Mag du Paris Saint Germain, le média Paris United révèle aujourd’hui que Kylian Mbappé aurait notamment déclaré que son plus grand rêve était de ramener la Ligue des Champions à Paris. « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable », ce qui laisse entendre clairement que Kylian Mbappé sera parisien au moins jusqu’à l’année prochaine. Pour rappel son contrat expire dans 1 an et il n’a pour l’instant toujours pas prolongé alors que le Real Madrid suit sa situation de près.

