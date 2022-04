PSG, Real Madrid - Mercato : la dernière parade de l’émir pour prolonger Mbappé fait flop

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

L’émir du Qatar se creuse les méninges pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé (23 ans) expirant en juin au PSG et a peut-être trouvé une parade inattendue. Selon L’Équipe, les dirigeants parisiens pourraient songer à lui confier le brassard de capitaine.

Le quotidien sportif rappelle que l’intéressé avait réclamé « plus de responsabilités » en 2019 et que la position de Marquinhos n’est plus aussi dominante depuis le fiasco en Ligue des champions. Le cap sera-t-il franchi ? Pas vraiment, à en croire Luis Fernandez.

Marquinhos reste devant Mbappé

« “Marqui” est intouchable, estime celui qui fut capitaine du PSG et des Bleus. Il défend le club, se défonce à chaque match, est respecté de tous. Kylian, il faut lui laisser encore deux ou trois ans. Ce n’est pas parce que c’est le meilleur joueur qu’on doit lui donner le brassard. Être meneur d’hommes, c’est réunir, partager des moments avec eux, abandonner un peu de soi. »

Eric Rabesandratana confirme. « Aujourd’hui, le joueur qui sort du lot, c’est Mbappé, décisif dans les moments clés, observe l’ancien défenseur du PSG. Mais ce qui l’aide est d’être concentré sur ce qu’il a à faire et, dans son attitude, ce n’est pas forcément un rassembleur. Il a la légitimité et est le leader technique, mais le rôle de capitaine, il faut le laisser à “Marqui”. »

