PSG, Real Madrid - Mercato : la mère de Mbappé a appelé Pérez, l’émir du Qatar va devenir fou !

A trois jours de la clôture du marché estival, le PSG est serein concernant l'avenir de Kylian Mbappé. L'attaquant a répété qu'il voulait disputer une sixième saison dans la capitale et le Real Madrid n'aurait pas l'intention de formuler une offre. Mais après le 1er septembre, la question d'une prolongation du prodige se posera à nouveau. L'entourage de Nasser al-Khelaïfi fait savoir que le président qatari est très confiant quant au fait que son joueur, après avoir juré du contraire, finira par parapher un nouveau bail. Qui permettra donc au PSG de toucher une indemnité quand il décidera de partir.

Mbappé ne compte pas prolonger au PSG

Mais cette confiance est battue en brèche de l'autre côté des Pyrénées. Le média Bernabeu Digital et le journaliste Ramón Álvarez de Mon (OK Diario) assurent que la mère de Mbappé, Fayza Lamari, a contacté directement le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pour l'assurer que le plan n'avait pas changé : non seulement son fils arrivera dans la capitale espagnole l'été prochain mais il sera bien libre. Il n'a aucune intention de prolonger au PSG. Si c'est vrai, on devrait prochainement assister à une nouvelle grosse colère de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, et le président parisien, Nasser al-Khelaïfi...

