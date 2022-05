PSG, Real Madrid - Mercato : la mère de Mbappé en dit plus sur la décision de son fils

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Dans quelques heures, l’attaquant français du club de la capitale va annoncer son choix pour la suite de sa carrière. Aujourd’hui, la mère de Kylian Mbappé a révélé que son fils avait un accord avec le Real Madrid, mais également avec le PSG. Alors que la décision va être bientôt prise, la mère du champion du monde 2018 évoque les offres reçues par son fils et sa décision finale.

Pour “Korea Plus EG“, elle fait une comparaison entre les deux offres : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image ! On attendra maintenant sa décision... ».

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

Kylian Mbappé est donc désormais maitre de son destin et va prendre sa décision dans les heures qui suivent !

