PSG, Real Madrid - Mercato : la petite confidence rassurante de Mbappé à Verratti

Alors que l'on ne sait toujours si il évoluera au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé a profité de ses deux jours de repos la semaine dernière pour partir à Madrid aux côtés d’Achraf Hakimi et de plusieurs de ses coéquipiers dont les noms n’ont pas fuité.

"Il m'a dit : "Tranquille, j'étais en vacances""

Interrogé sur cette escapade dans la capitale espagnole, Marco Verratti a révélé que Kylian Mbappé l'avait rassuré à ce sujet. "Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian Mbappé est à Madrid, ça me donne mal au ventre. Même si après il m'a dit : "Tranquille, j’étais en vacances". On attend tous de savoir", a confié le milieu de terrain italien dans un échange avec plusieurs lecteurs du Parisien.

Pour résumer Interrogé sur l'escapade remarquée de Kylian Mbappé à Madrid la semaine dernière, Marco Verratti a révélé que son coéquipier du Paris Saint-Germain l'avait rassuré à ce sujet.

Fabien Chorlet

Rédacteur