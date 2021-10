PSG, Real Madrid - Mercato : la petite phrase qui confirme un départ en juin de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On pouvait retenir un peu ce qu'on voulait de l'interview de Fayza Lamari au Parisien. Les partisans de Kylian Mbappé qui souhaitent le voir continuer au PSG auront souligné le passage où sa mère dit que les discussions continuent avec les dirigeants du club de la capitale pour une prolongation. Ceux qui voudraient le voir partir noteront qu'elle a dit : "S'il a demandé à partir, c'est parce que son temps est fait". Pas de passé, pas de condition, du présent. Et pour preuve que la phrase n'est pas sortie de son contexte, voici la déclaration complète :

"C’est "déjà" sa cinquième saison à Paris. Il a mis du temps pour réfléchir car il avait aussi la possibilité de prolonger, c’est toujours possible d’ailleurs car personne ne peut prétendre connaître l’avenir. S’il a demandé à partir, c’est parce que son temps est fait. On ne voulait pas partir libre donc on voulait avancer son départ d’une année afin que le club perçoive une indemnité. On ne peut pas nous reprocher ensuite de partir libre. Mais je comprends que le PSG veuille garder Kylian. Je n’oublie pas également que son transfert de Monaco au PSG en 2017 bloquait à 145 M€ et c’est Nasser (Al-Khelaïfi) qui avait permis d’élever la proposition parisienne à 180 M€ le 31 août. Je comprends aussi que les supporters ne soient pas contents. Mais il a des rêves, celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real Madrid."

