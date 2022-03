PSG, Real Madrid – Mercato : la presse espagnole remet un coup de pression pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

L’avenir de Kylian Mbappe est toujours aussi incertain. L’attaquant français arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et pourrait s’engager libre avec le Real Madrid. Même si le club parisien n’a pas abandonné le dossier, la presse espagnole affirme que le joueur à fait son choix.

Selon “AS“, Mbappe a déjà bien établi son plan de carrière et n’a qu’un objectif : terminer la saison, avec le PSG, du mieux possible avant de partir. Le joueur a, pour le moment, refusé les dernières propositions formulées par le club de la capitale parisienne, et devrait faire savoir publiquement, en fin de saison, qu'il veut rejoindre Madrid. Le champion du monde 2018 aurait déjà un accord verbal avec Florentino Perez.

Toujours selon le média espagnol, l'idée d'une prolongation de Mbappe avec le PSG ne serait rien de plus qu'une “utopie“.