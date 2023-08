PSG, Real Madrid – Mercato : la réintégration de Mbappé cache un grand mystère

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé a été réintégré par le PSG, quittant le loft pour le groupe de Luis Enrique. Mais selon L'Equipe, la star de l'équipe de France n'a rien promis sur son avenir... « Il n'a pas été question de prolongation dans les discussions avec le club. De même, il n'y a pas eu la moindre évolution quant à la position du joueur sur la levée de l'option. Kylian Mbappé aurait pu aller au bout du bras de fer et attendre septembre, capitaliser sur les difficultés offensives du PSG, en son absence, et compter sur la pression de Luis Enrique pour le réintégrer, mais il voulait rejouer à tout prix, et le plus vite possible. »

Il n'aurait pas promis de prolonger...

L'Equipe se demande quelle est la contre partie pour que Doha ait accepté de céder... « L'accord qui a présidé à son retour laisse forcément supposer qu'il a abandonné quelque chose en chemin, afin que le PSG ne sorte pas totalement perdant lors de son départ en fin de contrat l'été prochain, même si cela n'empêchera pas le club parisien, probablement, de tenter à nouveau de prolonger son attaquant vedette dans le courant de la saison. » Le mystère reste donc entier...

