PSG, Real Madrid - Mercato : la Super Ligue a tout changé pour l’avenir de Mbappé !

Circulez, il n’y a bientôt plus rien à voir. Ce mercredi, la presse sportive européenne se félicite dans son ensemble de mort annoncée de la Super Ligue lancée dimanche soir et qui semble déjà vivre ses dernières heures. Hier soir, Manchester City a communiqué qu’il avait engagé le processus de sortie de la Super Ligue.

Le club anglais était bientôt suivi par Manchester United, Tottenham, Arsenal et Liverpool. Soit cinq des six équipes anglaises (avec Chelsea) fondatrices du projet en compagnie du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone en Espagne, de la Juventus Turin, de l’Inter Milan et de l’AC Milan en Italie. Les deux dernières formations citées ne devraient pas faire de vieux, ce qui va entraîner de facto une nouvelle mourture du projet.

« Plus aucune chance que Mbappé ne rejoigne le Real Madrid cet été »

Ce fiasco annoncé pourrait avoir bouleversé les plans de Kylian Mbappé. « Plus aucune chance que Mbappé ne rejoigne le Real Madrid cet été, affirme le journaliste de Canal Supporters Nicolas Hortus. Lui qui fait attention à sa comm’ à 200% ne peut signer chez le club leader des putschistes. Et accessoirement aussi parce les Madrilènes n’auront pas l’argent pour monter un dossier viable. »