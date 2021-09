PSG, Real Madrid – Mercato : le Borussia Dortmund fataliste pour l'avenir d'Haaland

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si le Borussia Dortmund est parvenu à conserver Erling Haaland malgré les intérêts du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United ou plus récemment du PSG, le club de la Ruhr a bien conscience de marcher sur des œufs avec l'attaquant norvégien.

« Ce sera difficile » de garder Haaland pour le Borussia

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a reconnu dans la presse allemande qu'il lui serait difficile de conserver très longtemps son jeune cador. «Bien sûr, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que c'est complètement hors de question. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder nos meilleurs joueurs avec nous à l'avenir. Mais là aussi, la question se pose : qu'est-ce qui est responsable et qu'est-ce qui ne l'est plus ? Mais cette seule approche ne serait pas la bonne pour un club comme le Borussia Dortmund, qui figure parmi les dix premiers au classement européen, mais ne peut pas réellement occuper une telle position en raison de ses possibilités financières. Nous devons avoir la confiance en nous pour dire : nous allons trouver un nouvel attaquant de pointe », a-t-il lâché dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Il faut dire que l'agent d'Haaland, Mino Raiola, a déjà prévenu tous les clubs potentiellement intéressés par son poulain que l'intéressé disposait d'une clause libératoire de 75 M€ valable à l'horizon 2022. Une somme loin d'être inabordable pour les géants européens qui se livreront probablement une grosse bataille pour la pépite du BvB.