PSG, Real Madrid – Mercato : le coiffeur de Mbappé lâche un gros indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Kylian Mbappé (22 ans) s'est appliqué à ne pas remettre de l'huile sur le feu concernant son avenir au PSG ou au Real Madrid au delà de cette saison. Un mois après son interview vérités dans L'Equipe et RMC, le natif de Bondy est désormais focalisé sur sa saison mais si la presse ibérique attend des signes d'un éventuel choix pour les Merengue, c'est davantage vers son entourage qu'il faut aujourd'hui se tourner.

Le coiffeur de Mbappé tague le Real Madrid

On le sait : si son père Wilfrid Mbappé penche plutôt vers un départ libre pour Madrid, sa mère Fayza Lamari penche davantage pour une prolongation à Paris jusqu'aux JO de Paris en 2024. Il semblerait que le coiffeur du natif de Bondy a aussi son opinion sur la question et le moins que l'on puisse dire c'est que le clin d'oeil de ce dernier a enflammé les réseaux jusque de l'autre côté des Pyrénées.

En effet, plusieurs articles de presse ont déjà fleuri du côté du Real Madrid ce dimanche après le passage de Kylian Mbappé chez le coiffeur Ahmed Alsanawi (A Star Barbers). En effet, ce dernier n'a pas tagué que le Champion du Monde français et le PSG. Il a aussi ajouté à la liste le Real Madrid. En Espagne, on y voit bien évidemment une fumée blanche vers un transfert de plus en plus limpide ...

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.

Le coiffeur de Mbappé fait le buzz en taggant... le Real Madrid. pic.twitter.com/Qj6xNIZGbS — FollowlaL1 (@FollowlaL1) November 14, 2021