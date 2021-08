PSG, Real Madrid - Mercato : le frère de l'émir du Qatar vend la mèche pour l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Il y a quelques jours, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, frère de l’émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain, avait annoncé que les négociations entre Lionel Messi et le PSG étaient bouclées et que l’officialisation du transfert de la Pulga était imminente.

Ce lundi, il a lâché une nouvelle bombe en confirmant que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale et courtisé ardemment par le Real Madrid, allait rester au PSG cet été. "Le train express sera l'un des piliers de l'équipe de la capitale cette saison, aux côtés des légendes et des pierres précieuses", a écrit le frère de l'émir du Qatar sur son compte Twitter, avant de préciser que "le train express" était Kylian Mbappé.

El tren rapido pic.twitter.com/LzVD9QfHQ0 — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 9, 2021