PSG, Real Madrid – Mercato : le père de David Alaba explose contre le Bayern !

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba (28 ans) quittera le Bayern Munich. Il y a quelques jours, les dirigeants bavarois ont annoncé la fin des discussions avec le défenseur autrichien avant de laisser fuiter dans la presse certaines informations concernant les tractations. Il a notamment été dit qu'Alaba avait refusé un salaire de 16 M€ par an pour rester et qu'il mettait à mal l'équilibre financier du club champion d'Europe.

Si la présence de David Alaba est une chance pour le Real Madrid, le PSG, Liverpool ou Manchester City, tous prêts à fondre sur l'occasion en or de l'été 2021, elle a quand même blessé le joueur qui ne s'attendait pas à se retrouver attaqué dans les médias par ses propres dirigeants.

Pendant ce temps, Pini Zahavi bosse dans l'ombre

Père et conseiller du défenseur du Bayern, George Alaba s'est lâché lors d'un entretien à l'agence autrichien APA : « David (Alaba) est très déçu et blessé parce que beaucoup de choses fausses et nuisibles sont dites en public (par les dirigeants du Bayern, NDLR). Son avenir ? Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il est fort mentalement et peut gérer la situation de manière détendue ».

Mandaté par l'entourage d'Alaba, Pini Zahavi continue de sonder le marché européen pour son nouveau poulain. D'après Tuttosport, l'Inter Milan serait également attentif à la situation du natif de Vienne...