PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar a pris sa décision finale pour la mise au banc de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le bras de fer se poursuit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Écarté pour la tournée au Japon et en Corée du Sud et placé dans le loft pour son refus de prolonger, l'attaquant français, qui est désormais considéré comme indésirable par le club de la capitale, fait comme si de rien n'était et était bien présent ce samedi à l'entraînement avec le reste des indésirables.

Mbappé se dirige vers une saison blanche

D'après nos confrères du Parisien, le natif de Bondy aurait été informé par le club de la capitale qu'il devait accepter de prolonger son contrat ou de partir dès cet été s'il ne veut pas gâcher une saison de sa carrière. Ce qui laisse penser que les propriétaires qataris du PSG ont bien décidé de mettre le champion du monde 2018 sur le banc toute la saison prochaine dans le cas où il resterait à Paris sans prolonger cet été. Souhaitant honorer sa dernière année avec de contrat avec le PSG pour être libre de tout contrat l'été prochain, Kylian Mbappé se dirige donc vers une saison blanche.

Crise entre le PSG et Mbappé : « loft », saison blanche, transfert… Et maintenant, on fait quoi ?

➡️ https://t.co/Eq0PRuY5Hq pic.twitter.com/Gi6L3r03hj — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 22, 2023

Podcast Men's Up Life