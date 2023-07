PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar en veut à Benzema pour le cas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

D'après Marca, Karim Benzema est clairement désigné comme le responsable du changement de cap de Kylian Mbappé. En effet, alors qu'il devait initialement prolonger son bail d'un an (2024) au Real Madrid, le Ballon d'Or a finalement changé d'idée en signant un ultime gros contrat avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite.

Du côté de Paris, on était en discussions très avancées pour obtenir la levée de l'année optionnelle de Kylian Mbappé avant que le coup de tonnerre Karim Benzema n'intervienne du côté de Madrid et laisse la place de numéro 9 vacante. Au PSG, on voit clairement un lien de cause à effet entre les premières rumeurs ayant conduit au départ de l'ancien Lyonnais et la lettre reçue le 12 juin dernier et envoyée par le clan Mbappé annonçant à la direction sa volonté de ne pas prolonger son contrat.

Al-Khelaïfi attend que Mbappé tienne sa parole

Trois semaines avant que KB9 ne quitte le Real et malgré la fin de saison en queue de poisson du PSG, l'entourage de Kylian Mbappé et la direction francilienne avaient avancé, de manière très significatives, sur cette prolongation. QSI était même prêt à faire de nouveaux efforts financiers avec une « proposition de participation à d'autres investissements qataris ». Comme Nasser Al-Khelaïfi l'a exprimé en conférence de presse et au Parisien, le président du PSG a été déçu de l'attitude de son joueur star, lui qui avait misé sur le fait que Kylian Mbappé ne tenterait jamais de quitter Paris ni le football français en qualité de joueur libre.

Podcast Men's Up Life