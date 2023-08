PSG - Mercato : Paris a trouvé son 9, accord total proche pour Mbappé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La journée de mercredi a été marquée par une avancée importante des négociations de Luis Campos avec Jorge Mendes, représentant de Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais a donné son accord pour un contrat de cinq ans à Paris. Il ne reste plus qu'à verser les 80 M€ attendus par le Benfica pour sa pépite et le joueur, convoité par Manchester United, prendra la direction de la France. Un gros coup - qui ne ferait pas l'unanimité en interne - qui semblait mettre un terme à la piste Randal Kolo Muani. Erreur...

Selon Le Parisien, le PSG aurait l'intention de recruter Ramos mais également Kolo Muani et Barcola ! Les attaquants de l'Eintracht Francfort et de l'OL sont très appréciés par l'émir, qui réclame leur venue. Trois attaquants, cela signifie donc qu'il n'y a plus de place pour Kylian Mbappé. Sports Zone confirme d'ailleurs cette tendance : « L’accord total entre les représentants de Kylian Mbappé et le Real Madrid est proche. Si le Real Madrid refuse de payer un transfert astronomique et une prime à la signature équivalente à celle prévue dans l’accord de l’été 2024 (150M€) un compromis est proche d’être trouvé pour cet été. Madrid propose une prime à la signature décroissante du niveau prix du transfert de Kylian Mbappé avec un prix plancher, un compromis satisfaisant. Le salaire et la durée du contrat (longue durée) a été trouvé : plus de 40M€ et un bail longue durée avec une option d’un an. »

