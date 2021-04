PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo a fait une confidence en catamini sur Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si le Paris Saint-Germain a fait tomber le champion d'Europe munichois hier soir dans son antre de l'Allianz Arena (3-2), c'est en bonne partie grâce à Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien a délivré deux passes décisives alors que le Français a inscrit deux buts. Cela couplé aux arrêts de Keylor Navas a permis aux Parisiens de frapper un grand coup en quarts de finale de la Champions League. Mais avant le coup d'envoi, Leonardo avait lui aussi frappé fort.

C'est passé relativement inaperçu car diffusé sur une télévision étrangère, en l'occurrence Sky Sports Italia, mais le directeur sportif du PSG a évoqué les prolongations de Neymar et Mbappé avec beaucoup d'optimisme : « Je pense que nous aurons des nouvelles qui nous rendrons tous heureux bientôt ».

La prolongation de Neymar est actée depuis plusieurs semaines mais aucune signature n'est pour le moment intervenue. Et le Brésilien aurait dernièrement eu des envies de retour à Barcelone en apprenant que Lionel Messi était sur le point de prolonger avec les Blaugranas. Quant à Mbappé, il semblait tout proche du Real Madrid après avoir expliqué qu'il était lassé par les critiques en France suite à ses petites prestations avec les Bleus et le PSG. Mais visiblement, les deux joueurs seraient donc plus proches de prolonger que de partir. A moins qu'il ne s'agisse que d'un effet d'annonce de la part de Leonardo…

Leonardo asked by @DiMarzio about Mbappe/Neymar extensions... he says: "I think we'll have some news that will make us all happy soon.."