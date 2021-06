PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo est déjà fixé pour le successeur de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La bombe sur Kylian Mbappé a été lâchée par Daniel Riolo hier soir. « Je sais que Mbappé a demandé à partir mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester, a-t-il affirmé sur les ondes de RMC Sport. Il ne croit pas au projet de Leonardo. S’il ne part pas cet été, ce sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG. »

Aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait le mieux placé pour accueillir Mbappé cet été. Du côté du PSG, les noms de Mohamed Salah et plus récemment Harry Kane ont émergé pour préparer la succession du champion du monde à Paris. Si l’attaquant égyptien de Liverpool est actuellement en vacances, l’international anglais ferraille à l’Euro avec la sélection des Three Lions... et pourrait se rapprocher de Manchester City. « Kane a choisi City, les discussions ont démarré, assure Nicolo Schira. Il est la priorité de Pep Guardiola en attaque. Son contrat jusqu’en 2026 est déjà prêt. Gabriel Jesus pourrait faire le chemin inverse. »

Kane décidera de son avenir après l'Euro

Fabrizio Romano va encore plus loin et parle d’une offre pharaonique des Citizens pour Kane. « City a fait plusieurs propositions pour Kane, notamment 100 millions de livres et l’inclusion de joueurs, a glissé le journaliste de Sky Sport. Tottenham n’a aucune intention de le laisser partir cet été. Kane veut partir mais Daniel Levy va tout faire pour le conserver. Le joueur est focalisé sur l’Euro, son avenir de décidera ensuite. »

