PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo prend deux gros coups de massue avec Zidane

Dominik Szoboszlai est un des plus grands espoirs européens. Et ce n’est pas pour rien que le PSG et le Real Madrid lui font de l’œil en vue des prochaines périodes de mercato. Cela tombe plutôt bien puisque le milieu international hongrois devrait quitter le Red Bull Salzbourg cet hiver.

Alaba courtisé aussi par Chelsea

Selon Sky Allemagne, le joueur de 20 ans est proche du RB Leipzig, club partenaire de son équipe actuelle qui débourserait le montant de sa clause libératoire (25 M€). Le directeur sportif de Salzbourg, Christoph Freund, se trouvait à Leipzig cette semaine pour négocier son départ. Si cette annonce se confirme, cela pourrait être un coup dur pour Leonardo et Zinédine Zidane. Il ne serait pas le seul. D’après ESPN, Chelsea pourrait se positionner pour David Alaba !

Peu enclin à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, le défenseur autrichien serait l’une des priorités de Frank Lampard pour renforcer son secteur défensif. Dans le sillage de leur entraîneur, les Blues auraient ainsi demandé à rester informés de l’évolution des négociations du joueur de 28 ans avec d’autres prétendants, comme le PSG ou le Real Madrid. L’intéressé, en fin de contrat en Bavière en juin 2021, pourrait néanmoins préférer rejoindre la capitale espagnole pour poursuivre sa carrière.