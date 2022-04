PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs luttent pour un nouveau joueur des Bleus !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Cet été, le PSG et le Real Madrid veulent se renforcer de manière considérable, mais pour des raisons différentes. Le club madrilène a déjà commencé son mercato estival en coulisse depuis plusieurs mois et une short-list avec plusieurs cibles a été établie. Le défenseur central du FC Séville Jules Koundé, fait partie de cette liste. Un joueur convoité depuis l’été dernier par les dirigeants du Real Madrid.

🚨🥇| Jules Kounde is a player that has been followed by Real Madrid for a long time. Some members of the club's management love the defender for his strength, intensity and versatility. @JorgeCPicon