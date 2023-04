PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs s’arrachent le nouveau Messi

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Le PSG, le Real Madrid, et même Manchester City, rien que ça. Ces clubs, ce sont ceux qui sont sur les côtes de Claudio Echeverri, petit milieu offensif argentin international U17, de quoi rappelr un certain Lionel Messi. C’est en tout cas comme ça que les plus grosses écuries européennes voient le jeune joueur qui n’a pas encore joué en professionnel.

Il pourrait bientôt coûter 50 M€

À l’heure d’aujourd’hui, Echeverri qui a tout juste 17 ans, a une clause libératoire de 25 millions d’euros. Cele-ci devrait cependant passer à 50 millions, si ce dernier venait à prolonger alors que son contrat le lie à River Plate jusqu’à décembre 2025. Il faudra ainsi être malin avec le joueur, à qui Martin Demichelis, entraîneur de River, a promis l’intégration dans le groupe professionnel au plus tard début 2024.