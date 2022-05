PSG, Real Madrid - Mercato : Kylian Mbappé prolongé, ses premiers mots !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Tout juste prolongé, Kylian Mbappé a accordé ses premiers mots pour évoquer sa signature jusqu'en juin 2025. "Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France à Paris dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées. Merci à tous pour cet accueil."

Mbappé a parlé après PSG - Metz Comme attendu et annoncé par Olivier Tallaron, Kylian Mbappé a pris la parole face aux supporters du PSG au moment de la remise du 10e titre de l'histoire du club ce samedi soir après le match face au FC Metz. Voici ses mots.

