PSG, Real Madrid - Mercato : Lukaku après Mbappé, l’affaire est sur les rails !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Kylian Mbappé (23 ans) n’a pas encore quitté le PSG, la liste de ses possibles remplaçants commence à se garnir. On pense ainsi à Ousmane Dembélé, Karim Adeyemi ou encore Richarlison. Un nouveau courtisan est apparu aujourd’hui : Romelu Lukaku (28 ans).

En délicatesse dans les rangs de Chelsea après ses déclarations tapageuses la semaine dernière, l’avant-centre belge ne présente pas le même profil que Mbappé mais son CV de top-joueur serait étudié à Doha pour prendre sa suite en cas de départ au Real Madrid.

Le Mirror évoque ainsi son nom depuis ce week-end, avec un possible prix de 90 millions d'euros, environ 25 millions d'euros de moins que ce qu'avaient dépensé les Blues pour se l'offrir cet été. On notera toutefois que l’attaquant de 28 ans a inscrit un but contre Chesterfield samedi en Cup (5-1). Preuve qu’il est solide mentalement après le tourbillon médiatique qu’il a lui-même provoqué.

La presse anglaise envoie Romelu Lukaku au PSG https://t.co/brgw8gRg9N — Foot Mercato (@footmercato) January 10, 2022