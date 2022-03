PSG, Real Madrid - Mercato : Marquinhos demande à Mbappé de rester à Paris !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Invité ce vendredi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport, le capitaine et défenseur central du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a bien évidemment été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, clamant son désir de voir l'attaquant français rester au PSG.

"On voit ce qu’il fait sur le terrain, on sait qu’il est important. Il marque des buts, il est décisif. On veut des joueurs comme ça avec nous. On le voit à l’entrainement, il a un pouvoir avec lui, dans ses jambes, dans son pied, qu’il est rare de trouver ailleurs. Bien sûr qu’on veut des joueurs comme ça avec nous, ici", a lâché le Brésilien. Pour rappel, Kylian Mbappé, en fin de contrat à l'issue de la saison, refuse toutes les offres de prolongation du PSG et se rapproche inexorablement du Real Madrid.

🚨 ÉVÉNEMENT VENDREDI DANS @Rothensenflamme 🚨



🔴🔵 Le capitaine du PSG @marquinhos_m5 sera l'invité exceptionnel de @RothenJerome et @BenBoutron.



L'international brésilien évoquera notamment son avenir et celui de Mbappé, l'intégration de Messi et les critiques sur le PSG. pic.twitter.com/EA2CBqTLbm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 2, 2022