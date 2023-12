PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a fixé une seule et unique condition à sa prolongation

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé a encore frappé. Alors que le PSG connaissait une entame catastrophique hier au Havre, l’attaquant tricolore est sorti de sa boîte pour ouvrir le score d’une frappe enroulée du droit à la base du poteau (2-0). Moins réaliste par la suite, Mbappé a fait gonfler ses statistiques avant de croiser la route du FC Nantes, ce samedi au Parc des Princes (21h). En attendant, la question de son avenir bat son plein. Au cours d’une session de questions-réponses avec les internautes du Parisien, Laurent Perrin a confirmé le fait que la Ligue des Champions et les performances du PSG dans la compétition allaient régir sa décision finale au sujet de sa prolongation.

Si le PSG n'atteint pas la finale de la Ligue des Champions...

« Ce n'est pas une question d'argent mais une question de projet et de résultats, estime le journaliste. Mbappé va avoir 25 ans dans trois semaines. Il n'a plus de temps à perdre pour aller décrocher les deux trophées qui lui manquent : la Ligue des champions et le Ballon d'or. Si le PSG peut le mener vers le sacre européen, il y a peut-être une petite chance qu'il reste. Mais il sait, et il l'a déjà dit, que la Ligue 1 est un frein à ses rêves de Ballon d'or. Selon moi, si le PSG n'atteint pas cette année la finale de la Ligue des Champions, il n'y a aucune raison qu'il reste. Et donc aucune raison qu'il prolonge avant le dénouement de la C1. »

PSG - Mercato : le Real Madrid a pris une décision ferme et définitive avec Mbappé https://t.co/xzFMwulUEq — But! Football Club (@club_but) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life