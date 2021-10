PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a lâché une bombe à Benzema sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La complicité entre Kylian Mbappé et Karim Benzema a sauté aux yeux en Ligue des Nations. Lors des deux matches de la France contre la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1), les deux compères de l'attaque tricolore ont affiché des automatismes prometteurs pour les Bleus... mais peut-être aussi pour le Real Madrid.

La semaine dernière, jour pour jour, le buteur du PSG confirmait ses envies de départ estival vers la Casa Blanca et le fait d’avoir été retenu un peu contre son gré par les dirigeants qataris. Mbappé (22 ans) a forcément dû évoquer cet épisode avec Benzema (33 ans) lors du rassemblement des Bleus pendant la trêve internationale.

« Mbappé a confié à Benzema qu’il allait venir au Real Madrid »

Mieux, Eduardo Inda affirme que le crack de 22 ans lui a glissé une nouvelle confidence au sujet de son avenir au mercato hivernal. « Le souhait de Mbappé serait toujours de venir au Real Madrid en janvier, a glissé le journaliste espagnol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Il a confié à Benzema qu’il allait venir au Real Madrid. »

« Il n’y a aucune autre option pour Mbappé que de signer au Real Madrid », a soutenu Javi Balboa, pendant que le programme a confirmé que l’attaquant du PSG apprenait l’espagnol, l’arabe et le russe...

⚠️"El DESEO de MBAPPÉ sería llegar al MADRID en INVIERNO"



⚠️"Le ha confesado a BENZEMA que va a ir al REAL MADRID"



¡Exclusinda en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/Aa3YULpny3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 11, 2021