PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a pris sa décision, Hakimi peut vendre la mèche !

Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le monde du football est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé (23 ans) et à la question « où jouera-t-il la saison prochaine ? » Personne, aujourd’hui, n’a vraiment la réponse à cette interrogation qui s’étirera quelques jours encore. Même pas l’émir du Qatar.

En visite diplomatique en Espagne, le prince Al Thani s'est éloigné des négociations mais il aurait fait une proposition de la dernière chance à Mbappé. Sky Sports parle d’un salaire net de près de 5 millions d’euros par mois, ce qui équivaudrait à près de 57 M€ par an ! Cette proposition juteuse est-elle de nature à convaincre Mbappé de rester au PSG ? Possible ou pas... Selon Edu Aguirre, aucun des deux clubs n’a encore la réponse finale du Bondynois.

Seul son cercle le plus proche la connaît ! « Seules maximum quatre personnes son au courant de son choix, Kylian Mbappé inclus, a-t-il expliqué hier soir dans El Chiringuito. C’est une décision ultra hermétique. Tout le reste du monde est spectateur, même le vestiaire du PSG. » L’Équipe confirme cette herméticité mais laisse entendre que « son ami Achraf Hakimi doit faire office de privilégié. »

Pour résumer Si Kylian Mbappé (23 ans) se réserve encore quelques jours pour annoncer sa décision finale au sujet de son avenir personnel, un journaliste espagnol affirme qu’il sait enfin ce qu’il veut. Et il n’est pas le seul à être au courant.

Bastien Aubert

Rédacteur