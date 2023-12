PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a pris une décision forte pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'aurait pas décidé s'il allait de nouveau prolonger l'aventure avec le club parisien ou signer librement au Real Madrid ou ailleurs l'été prochain. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Mbappé ne se laissera pas influencer par une élimination en C1 Mais alors que le PSG pourrait déjà être éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, L'Équipe nous apprend qu'une élimination, et donc un reversement en Ligue Europa, ne devrait influer en rien sur le choix du capitaine des Bleus pour son avenir. "Le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG ou d'en partir, à l'issue de son contrat en juin prochain, ne serait pas directement lié à l'avenir du club en Ligue des Champions, incertain avant le déplacement à Dortmund mercredi lors de la dernière journée de la phase de groupes", expliquent nos confrères. C'est surtout le projet qui sera proposé sur le long terme au champion du monde 2018 qui devrait être déterminant dans son choix. Le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG ou d'en partir, à l'issue de son contrat en juin prochain, ne serait pas directement lié à l'avenir du club en Ligue des champions, incertain avant le déplacement à Dortmund https://t.co/ics95ROVr0 pic.twitter.com/hDOZAF3DMo — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé ne conditionnerait pas son avenir au destin du PSG en Ligue des Champions cette saison. C'est surtout le projet qui sera proposé sur le long terme au champion du monde 2018 qui devrait être déterminant dans son choix.

Fabien Chorlet

Rédacteur