PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a pris une décision risquée pour son avenir

Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale et semble se diriger vers un départ libre pour le Real Madrid, qui pourrait faire une offre au PSG lors du mercato hivernal pour récupérer l'attaquant français six mois plus tôt.

De son côté, le natif de Bondy n'aurait pas l'intention d'officialiser quoique ce soit pour son avenir avant la fin de la saison pour ne "pas durcir la situation à Paris", selon les informations du quotidien espagnol AS. Le feuilleton Kylian Mbappé est donc loin d'être terminé.

⏱️ Mbappé, cuenta atrás

✅ El 1 de enero el delantero francés podrá negociar con el Madrid legalmente



✍️ @JorgeCPiconhttps://t.co/kPXTUADbCl — Diario AS (@diarioas) November 12, 2021