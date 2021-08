PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé aurait déjà un pré-contrat... pour une maison en Espagne

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il ne se passe pas un jour sans que les médias espagnols évoquent le cas Kylian Mbappé, lequel a repris l'entraînement au PSG mais refuse toujours de prolonger au delà de son présent contrat qui arrive à échéance dans moins de 11 mois. Du côté de l'émission ibérique El Chiringuito, on se plait à croire que la fin du mois d'août est décisive et que le natif de Bondy peut effectivement signer au Real Madrid.

Ancelotti ne met pas la pression au Real pour Mbappé

Ce mercredi, le journaliste Pipi Estrada y va même de son information exclusive. Selon lui, la famille de Kylian Mbappé a déjà un pré-contrat... pour une maison à Madrid. La preuve selon lui qui sa destination est déjà arrêtée et qu'une issue dès cet été est possible sur le dossier.

En tout cas, du côté du Real Madrid, on avance très sereinement dans cet été sans renfort et malgré les départs de la charnière historique Varane – Ramos. En effet, toujours selon El Chiringuito, Carlo Ancelotti serait quoi qu'il arrive content de l'effectif et prêt à faire confiance aux anciens bannis de Zinedine Zidane (Bale, Odegaard en tête).

¡Lo está contando @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/6fUEor1WSE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 3, 2021