PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a fait une promesse à Pérez pour 2024

Lundi soir, le média espagnol Directo Gol a assuré que Kylian Mbappé avait présenté ses excuses à Florentino Pérez pour sa volte-face de mai 2022. L'attaquant, arrivé en fin de contrat au PSG, devait s'engager avec le Real Madrid mais l'argent... pardon, le projet sportif du club des Qataris l'avait convaincu de prolonger. Le président des Merengue l'avait très mal pris et s'était promis de ne jamais le recruter. Et puis, à le voir enchaîner les exploits, il a changé d'avis. Mais il se montre désormais très prudent et ne veut plus lui faire la cour. Cet été, il n'essayera même pas de négocier avec le PSG. Soit Mbappé fera le forcing pour venir, soit tout le monde attendra sagement sa fin de contrat en 2024.

Un pré-contrat en janvier ou rien

Mais même pour ça, Pérez a prévu quelque chose. Selon Bernabeu Digital, le patron de la Maison Blanche compte bien faire signer un pré-contrat dès le mois de janvier au natif de Bondy. Il ne l'avait pas fait en janvier 2022 car le joueur ne voulait pas et on comprend mieux pourquoi maintenant. Mais l'année prochaine, ce sera comme Pérez voudra ou il ne se passera rien. Plus question pour le Real de se retrouver le bec dans l'eau, sans possibilité de se retourner. Si Mbappé veut réaliser son rêve de jouer pour le club de la capitale espagnole, il devra se plier au mode opération de Florentino Pérez et donc signer dès le mois de janvier 2024. Selon BD, il serait d'accord pour s'engager dès l'hiver.

⚪⚪ PARECE QUE VA DE BLANCO 🇪🇦



🐢 Kylian #Mbappé tendría tomada la decisión de jugar por el #RealMadrid 💥



📅 Si no es el próximo mercado de pases, el francés le habría prometido a Florentino Pérez firmar un pre-contrato en enero del 2024 ✒️ pic.twitter.com/vgKO23aRo1 — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) April 25, 2023

Pour résumer Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne se fera pas avoir deux fois. En 2022, il n'avait pas fait signer de pré-contrat à Kylian Mbappé et s'était exposé à un changement d'avis de l'attaquant, qui avait finalement prolongé au PSG. Les choses devraient être différentes en 2024.

Raphaël Nouet

