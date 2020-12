PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait fixé ses conditions à Leonardo pour rester à Paris

La prolongation de Kylian Mbappé est le dossier n°1 de Leonardo, en ce moment, même si le Brésilien espère aussi convaincre Neymar de parapher un nouveau bail. A 21 ans, Mbappé n'est lié au club de la capitale que jusqu'en juin 2022 et il est convoité, par le Real Madrid en particulier.

Il veut des garanties sportives

«On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi, a expliqué Leonardo ce week-end. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer ». Selon Le Parisien, le dossier avancerait dans le bon sens. Mais le quotidien croit savoir que Mbappé demande des garanties sportives avant de s'engager sur du plus long terme avec Paris. Et ne ferait pas de sa prolongation une question d'argent, en cette période où le Covid frappe tous les clubs, y compris les plus grands.