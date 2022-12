PSG, Real Madrid - Mercato : la Coupe du monde aurait décidé Mbappé de son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au lendemain de la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.) en finale de la Coupe du monde 2022, Sport a lâché une bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé.

Mbappé serait toujours décidé à quitter le PSG

En effet, le quotidien catalan croit savoir que l'attaquant français pourrait annoncer son intention de quitter le Paris Saint-Germain dès son retour en France. La déception du Mondial et sa colère envers le club de la capitale qui ne serait pas retombée auraient décidés l'ancien Monégasque à changer d’air à la fin de la saison. Le Real Madrid, qui a longtemps cru signer librement le natif de Bondy l'été dernier, reviendra-t-il à la charge pour récupérer le champion du monde 2018 ?

